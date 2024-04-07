“هُنـــا ADDL“ التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وشروط التسجيل 

سكنات عدل أحد مشاريع وزارة السكن والتعمير الجزائرية التي تهدف الى توفير سكن خاص بتسهيلات كبيرة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والذين ليس لديهم مال كافي لتملك وحدة سكنية خارجية ويرغبون في سداد ثمن الوحدة على دفعات خلال عدة سنوات، وقد أعلنت الوزارة مؤخرا عن اقتراب فتح باب التقديم على سكنات عدل 3 ويمكن للراغبين التقدم عبر الموقع الالكتروني، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل والشروط المطلوبة.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

للاستفادة من مشروع سكنات عدل 3 الذي تقدمه الحكومة الجزائرية تحت اشراف وزارة السكن والتعمير لابد من التسجيل في المشروع الكترونيا من خلال إدخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة ومن ثم يتم بحث الطلب والاستعلام عن أحقية المتقدم في الحصول على هذا الدعم من عدمه، وفيما يلي خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 :

الدخول الى موقع وزارة العدل الجزائرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

إدخال بيانات الحساب لتسجيل الدخول الى الموقع.

سيطلب من المستخدم كتابة معلومات وافية عن هويته وحالته المادية والاجتماعية.

ارفع الاوراق المطلوبة للتسجيل، ثم اطبع ايصال تسليم الملف.

قم بقراءة كافة الشروط والاحكام جيدا ثم أكد موافقتك عليها.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

لابد من توافر بعض الشروط في المتقدم على سكنات عدل 3، وقد وضعت الوزارة هذه الشروط للتأكد من استحقاق المتقدم للدعم، وفيما يلي الشروط المطلوبة :