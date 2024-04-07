“استعلم وشوف الزيادة”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة 2024 ورفع الحد الأدنى للمرتبات وكيفية الاستعلام عبر وزارة المالية

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين وتوضيح سلم رواتب المتقاعدين في العراق، حيث قام العديد من المواطنين المحالين على المعاش بالبحث عن معرفة سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة ورفع الحد الأدنى وتعديل الحد الأقصى وفقاً لوزارة المالية العراقية، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن الزيادة الجديدة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة

أوضحت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة المالية سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الأخيرة المحددة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، وجاء الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين هو 500 ألف دينار عراقي وفقاً للقرارات الأخيرة حيث جاء هذا على النحو التالي:

سوف يصبح راتب التقاعد للمواطن الذي كان يحصل على 400 ألف دينار عراقي بعد الزيادة 500 ألف دينار.

المواطن الذي كان يحصل على راتب تقاعد بقيمة 500 الف دينار سوف يصير راتبة بعد الزيادة 600 الف دينار عراقي.

سوف يصبح راتب التقاعد للمواطن الذي كان يحصل على 700 ألف دينار عراقي بعد الزيادة 800 ألف دينار.

الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق بعد الزيادة الأخيرة

أعلنت وزارة المالية بدولة العراق عن الخطوات التي يجب على المواطنين المحالين على المعاش تطبيقها من أجل الاستعلام عن راتب التقاعد بعد الزيادة الجديدة والتي تمثلت فيما يلي: