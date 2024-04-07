البغاشة: حلاوة العيد بيديك! طريقة تحضير البغاشة بخطوات سهلة خطوة بخطوة!

تعتبر البغاشة من أكثر الحلويات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فهي تتكون من عجين، إذا كانت من محبى المخبوزات، سوف تنال إعجابك كثيرا، يمكن إعدادها في وقت قصير بأقل المكونات بدون بذل مجهود، يمكنك تقديمها في المناسبات المتنوعة أو إذا جاء ضيوف بشكل مفاجئ، نظرا لسرعة إعدادها، لا أحد تذوق هذه الحلوى إلا أصبحت من الحلويات المفضلة لدية، يمكنك تناولها في وجبة الإفطار بجانبها كوب من الشاي أو الحليب، المميز بها طعمها لذيذ والشهي، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير البغاشة بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير البغاشة

لا أحد يستطيع أن يقاوم طعم حلوى البغاشي اللذيذة التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب، لذلك يفضلها الكثير من الأفراد، يمكنك إعدادها بكل سهولة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

المكونات:

كوبين من الدقيق.

بيضتين.

ملعقة من سكر البودرة.

ملعقة من بيكنج بودرة.

ملعقة من الفانيليا.

½ كوب ماء.

¼ ملعقة من الملح.

كوبين من الشربات.

زيت من أجل القلي.

مكونات إعداد الشربات:

2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

½ ليمونة.

ماء ورد.

طريقة تحضير الشربات:

نحضر وعاء، نضيف إليه كوبين من السكر، كوب ونصف ماء، نضعهم على النار، بمجرد أن يبدأ في الغليان، يترك يغلي لمدة 5 دقائق، بمجرد أن يصبح قوامه ثقيل، نرفعه من على النار.

طريقة تحضير العجينة: