موعد الكسوف الكلي للشمس بالحسابات الفلكية

موعد الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل سيشهد العديد من البلدان ظاهرة كسوف الشمس، ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس أو إلقاء ظلاله على العديد من المناطق في كوكب الأرض.

موعد الكسوف الكلي للشمس

كسوف الشمس في عام 2024 من المقرر أن يحدث في يوم 8 أبريل وسيكون له تأثيرات ملحوظة على بعض المناطق في العالم، مثل:

أوروبا، وبالتحديد الجزء الغربي منها.

أمريكا الشمالية.

أجزاء من أمريكا الجنوبية.

مناطق في المحيط الأطلسي.

وستشهد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كسوفًا كليًا.

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن هذا الكسوف لن يكون له تأثير في مصر والدول العربية، ولن يشهدوا ظاهرة الكسوف في تلك الفترة.

الكسوف الكلي للشمس

الجدير بالذكر أن النظر إلى الشمس خلال فترة الكسوف يمكن أن يسبب أضراراً خطيرة على العين، وينصح بعدم النظر مباشرة إلى الشمس خلال هذه الظاهرة الفلكية واستخدام وسائل حماية للعيون مثل النظارات الشمسية المخصصة لمشاهدة الكسوف، فعليًا قد يسبب النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف تلفًا جديًا في العين ورؤية غير واضحة ومشاكل في المراكز العصبية المرتبطة بالرؤية.

بالنسبة للفكرة الشائعة بأن القمر يمكن أن يغطي ضوء الشمس كليًا عن الأرض، فهذا صحيح جزئيًا، وفي الواقع يعد حجم القمر أصغر بكثير من حجم الشمس، لذا لا يمكن للقمر أن يحجب الشمس بالكامل عن الأرض، ومع ذلك يمكن للقمر أن يحجب جزءًا من ضوء الشمس عن منطقة محددة في الأرض، مما يؤدي إلى حدوث الكسوف الجزئي، أما الكسوف الكلي فيحدث عندما يحجب القمر الشمس بالكامل عن منطقة معينة، وهذا يحدث بسبب توافق تام بين أقطار الشمس والقمر والأرض.