وداعًا للمغسلة حملة نظافة البيت قبل العيد.. وصفة منزلية سحرية لتنظيف السجاد هتخليه ولا كأنه جديد لسه…

مع ازدياد الحاجة إلى الحفاظ على نظافة وجمال السجاد، خاصة في أوقات الاستعداد للمناسبات مثل العيد، تتجه الأنظار نحو البحث عن حلول اقتصادية وفعالة تغني عن اللجوء إلى المغاسل الخارجية بتكاليفها العالية، في هذا السياق، يبرز دور الوصفات المنزلية التي تعد بتحقيق نتائج مذهلة في تنظيف السجاد وإعادته إلى رونقه الأصلي بأقل مجهود وتكلفة، اليوم، نقدم لكم طريقة سهلة وفعالة تستخدم مكونات يسهل الحصول عليها من المنزل لتنظيف السجاد والتخلص من البقع الصعبة بكفاءة عالية، مما يوفر عليكم الوقت والمال.

طريقة تنظيف السجاد في البيت

لإعادة الحياة إلى سجادك وجعله يبدو كأنه جديد، يمكنك الاعتماد على طرق التنظيف اليومية بالمكنسة الكهربائية للحفاظ على نظافته من الأتربة، لكن عند مواجهة البقع الصعبة والأوساخ المستعصية، يبرز دور خلطة ملح الليمون والبيكنج بودر كحل فعال واقتصادي.

طلريقة تنظيف السجاد بخلطة ملح الليمون والبيكنج بودر

هذه الوصفة البسيطة تستطيع تحويل سجادك المتسخ إلى قطعة نظيفة ومنعشة بكل سهولة.

المكونات

نصف كوب من ملح الليمون.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

الطريقة

اخلطي ملح الليمون مع البيكنج بودر جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

طبقي الخليط بشكل مباشر على أماكن البقع والأوساخ على السجاد.

اتركي الخليط على السجاد لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ولبقع أكثر عنادً، قد تحتاج لوقت أطول قليلا.

استخدمي فرشاة خشنة لفرك البقع بلطف لتحقيق أفضل النتائج.

لتسريع عملية الجفاف وتحقيق نتائج أفضل، يمكن توجيه مروحة كهربائية نحو السجاد.

طريقة تنظيف السجاد بخليط الكلور الملون والصابون السائل

للحصول على سجاد نظيف ومنتعش دون الحاجة إلى استخدام مواد تنظيف معقدة أو مكلفة، يمكن الاعتماد على خليط بسيط من الكلور المخصص للألوان والصابون السائل، هذه الوصفة تعد حل فعال لإزالة البقع الصعبة والأوساخ المتراكمة على السجاد، مما يعيد له بريقه ورونقه الأصلي، كما يمكن استخدامها في تنظيف سيراميك الحمامات والمرحاض.

المكونات

كوب من كلور الألوان.

كوب من الصابون السائل.

نصف لتر من الماء الدافئ.

الطريقة