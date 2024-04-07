“اضمن الدنانير” خطوات تجديد منحة البطالة الجزائر 2024 wassitonline.anem.dz بتِلك الخطوات للحصول على 15 ألف دينار

يشغل بال مستفيدي منحة البطالة تجديد الملف الخاص بهم كل فترة، بحيث يضمنوا أن ينزل لهم مبلغ 15 ألف دينار جزائري من الوكالة الوطنية للتشغيل من قِبل الحكومة الجزائرية، ونذكر لكم كيف يمكن تجديد منحة البطالة في الجزائر عبر موقع الوكالة بشكل إلكتروني ودون الذهاب لفروع الوكالة وتوفير الوقت والجهد، فتابعوا.

تجديد منحة البطالة الجزائر

مطلوب من كل مستفيد من منحة البطالة أن يقوم بتحديث ملفه الموجود على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، بحيث تُراجع الوكالة المتقدمين ويحصل على المنحة الشهرية من يستحقها فقط، علمًا بأن التجديد يكون بشكل إلكتروني، أي لا يتطلب من الشخص أي مجهود، بل فقط طلب التجديد وبخطوات بسيطة، والتي تأتي على هذا الترتيب:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الموجود على شبكة الإنترنت، وخصوصًا موقع وسيط اون لاين .

. النقر على الزر renouveler ma demande.

قم بإدخال رقم التسجيل في المنحة الخاص بك وأيضًا رقم بطاقة التعريف الوطنية.

انقر على “تمديد طلبي”.

سيقوم الموقع بتمديد المنحة لك لست شهور من تاريخ تمديدك هذا.

متى تجديد منحة البطالة؟

منحة البطالة هي منحة بقيمة 15 ألف دينار شهري، وعليك أن تقوم بالتجديد بالموعد المحدد كل ست شهور، بحيث تحصل على المنحة وتتقاضاها شهريًا، حيث تنزل باليوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي لكن مستفيد مستوفي الشروط، وقد سبق أن وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان رسمي أن التجديد يتم كل 6 شهور، وذلك من تاريخ 14 في الشهر وذلك إلى آخره، وذلك كل شهر من خلال المنصة الرقمية.