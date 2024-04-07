“حلاوة العيد في بيتك” طريقة تحضير الكحك بالملبن بخطوات سهلة!

مع نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب العيد، يبدأ الكثير من السيدات في البحث عن كيف إعداد الكحك، فهو من الحلويات الأساسية التي تتناول أول أيام العيد، ويفضله الكثير من الأفراد، خاصة الأطفال، يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل، مع غلاء الأسعار بشكل مبالغ به، أصبح الكثير من السيدات يرغبون في تحضيرة في المنزل، توفيرا للأموال ونظافة من جانب آخر، يتميز الكحك بطعمه الشهي ومذاقة الطيب، يمكنك إعداده بكل سهولة بمكونات يوجد أغلبها لديكي، لأننا نحرص على تقديم كل ما جديد لكم، وفرنا طريقة تحضير الكحك بالملبن بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير الكحك بالملبن

عيد الفطر يشتهر بتقديم ألذ الحلويات، يعتبر الكحك هي حلوي الأساسية في هذه المناسبة، تحرص كل سيدة على أعداد الكحك في المنزل إلى عائلتها من أجل إدخال السرور والبهجة في المنزل، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات بسيطة للغاية، اليوم وفرنا لكم أسهل طريقة لتحضير الكحك، للتعرف عليها، تابعd فيما يلي:

المكونات:

ثلاث أكواب دقيق.

كوب من السمن البلدي.

½ كوب من سكر البودرة.

ملعقة من بيكنج بودرة.

ملعقة من محلب مطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملبن من أجل الحشو.

طريقة التحضير: