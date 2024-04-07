“جهز ورقك وقدم حالاً”.. 5 فئات تستحق سيارة معاقين بالبطاقة فقط وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها

يرغب عدد كبير من الأفراد معرفة 5 فئات تستحق سيارة معاقين بالبطاقة التي أعلنت عنهم الحكومة في القانون رقم 10 لسنة 2018، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الفئات بالإضافة إلى شروط الحصول على السيارة والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين كما أعلنتها الحكومة وفقاً للقانون.

الفئات التي تستحق سيارة معاقين بالبطاقة

وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 فقد تم الإعلان عن 5 فئات تستحق سيارة معاقين بالبطاقة والتي جاءت على النحو التالي:

الأشخاص الذين لديهم إعاقة في الأطراف العلوية.

الأفراد الذين لديهم إعاقة في الأطراف السفلية.

الأشخاص الذين لديهم اعاقات ذهنية باي درجة.

الحالات التي تعاني من وجود إصابة في السمع أو البصر.

الأفراد الذين يعانون من اي نوع من الأمراض التي تصيب الدم.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

حتى يستطيع الأشخاص اللذين لديهم اعاقات الحصول على سيارة المعاقين فانه لابد أن تتواجد بهم مجموعة من الشروط والتي من ابرزها ما يلي:

يجب أن لا يقل عمر التقدم عن 18 عاما.

لابد أن يكون المتقدم من أصل مصري.

يشترط أن يتم تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة.

يجب أن لا تتجاوز السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي.

يشترط أن لا يقوم المتقدم التصرف في السيارة أو بيعها قبل مرور 5 أعوام من الحصول عليها واعفائها من الجمارك.

يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي من أجل التعرف هل المتقدم يستطيع قيادة السيارة ام لا وذلك عن طريق الكوميسيون الطبي.

لابد أن يحضر المتقدم تقرير مفصل من المجلس الأعلى للإعاقة موضحا فيه كل من نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين.

يجب أن يحضر المتقدم تقريرا من الشؤون الاجتماعية يتضمن ان المتقدم قادر ماليا على الإنفاق على السيارة.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين

يجب على الأفراد الراغبين في الحصول على سيارة المعاقين إحضار الأوراق التالية: