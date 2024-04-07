حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر

موضوع صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر يثير بالفعل تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خاصة مع الرغبة في التحضيرات والاحتفال بالعيد، عادةً ما يتم صرف المرتبات قبل العطلات الرسمية والمناسبات الهامة، ولكن الحقيقة حول موعد صرف المرتبات تظل قراراً إدارياً يحدد من قبل الجهات المختصة.

صرف مرتبات شهر أبريل

من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل في الأيام الأخيرة من الشهر، وفقًا للروتين المالي المعتاد، وبناءً على التقويم المالي الرسمي، فإن التواريخ المتوقعة لصرف المرتبات المتأخرة لهذا الشهر ستكون في الأيام 4 و7 و8 من الشهر المقبل، بينما يتوقع صرف رواتب شهر مايو في اليوم 23 من الشهر، مع تأخير متأخرات هذا الشهر في الأيام 8 و9 و12.

مقدار المرتبات بعد الزيادة

تم إجراء زيادة ملحوظة في مرتبات الموظفين في مصر خلال شهر مارس الماضي، إليك تفاصيل هذه الزيادة في القيم المالية لبعض الدرجات الوظيفية:

للعاملين في الدرجة الوظيفية الممتازة، بلغ مرتبهم حوالي 12,200 جنيه.

بالنسبة لموظفي الدرجة الرابعة، وصل مرتبهم إلى حوالي 7,000 جنيه.

أما لموظفي الدرجة الخامسة، فقد بلغت قيمة مرتباتهم حوالي 6,500 جنيه.

بالنسبة لموظفي الدرجة السادسة، بلغت مرتباتهم حوالي 6,000 جنيه.

لموظفي الدرجة الأولى، بلغت مرتباتهم حوالي 8,200 جنيه.

أما لموظفي الدرجة الثالثة، فوصلت مرتباتهم إلى حوالي 7,500 جنيه.

بالنسبة لموظفي الدرجة العالية، وصلت مرتباتهم إلى حوالي 10,200 جنيه.

أما مرتب درجة المدير العام، فوصل إلى نحو 9,200 جنيه.

هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين وتحفيزهم على أداء أفضل في عملهم، ومن المهم أن يكون الموظفون على دراية بقيمة هذه الزيادة لتخطيط ميزانياتهم الشخصية والأسرية بشكل أفضل.