مُتاح رابط التسجيل في الحج سوريا 2024 بادر الآن قبل عبر موقع وزارة الداخلية السورية قبل أخر موعد

يمثل ركن الحج مناسك دينية هامة للمسلمين حول العالم، وتسعى الحكومات إلى تيسير هذه الفريضة العظيمة بما يضمن سهولة الوصول والتسجيل للمواطنين، وفي هذا السياق، فقد اشترطت الحكومة السورية على المواطنين المقيمين خارج مناطق سيطرتها العودة إلى مناطق “مراكز السجل المدني” لتسجيل أنفسهم لأداء فريضة الحج ومن خلال تلك التقرير سوف نوضح إليكم كافة التفاصيل المعلن عنها لعودة تسجيل الحج في سوريا.

رابط التسجيل في الحج سوريا 2024

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات الحج وضمان سلامة وسلامة المواطنين خلال أداء هذه الشعيرة الدينية المهمة، ولكن ما هي تفاصيل هذه الشروط وكيف يمكن للمواطنين المقيمين خارج المناطق التسجيل؟ دعونا نتعرف على ذلك في السطور القادمة.

موعد تسجيل الحج في سوريا

فتحت وزارة الأوقاف السورية أبواب التسجيل لأداء فريضة الحج في سوريا، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل وحتى التاسع من أبريل لعام 2024، كما تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من التأخير بلغت حوالي 12 عامًا، حيث تم تأجيل التسجيل لأسباب مختلفة. وبهذا الإعلان، يتاح الفرصة للمواطنين السوريين للتسجيل وتأدية مناسك الحج في هذا العام، مما يعد فرصة ثمينة لكل من يتطلع لأداء هذه الشعيرة الدينية الكبيرة.

رابط وخطوات تسجيل الحج سوريا 2024