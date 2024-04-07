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خطوات التقديم على قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية 1445
خطوات التقديم على قرض آهل
خطوات التقديم على قرض آهل يعد قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية واحدًا من أفضل الخيارات التمويلية المتاحة في المملكة العربية السعودية، نظرًا للعديد من المزايا التي يوفرها للمواطنين والمواطنات، وتحت مظلة معايير الشريعة الإسلامية، يوفر قرض آهل فرصة للحصول على تمويل بدون فوائد إضافية لفترة محددة، إضافة إلى عدم وجود رسوم إدارية إضافية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.
خطوات التقديم على قرض آهل
لتقديم طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية.
- قم بتسجيل الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- ابحث عن الاستمارة الإلكترونية المخصصة لطلب القرض الشخصي وانقر عليها.
- املأ جميع الحقول المطلوبة في الاستمارة، مثل رقم الهوية، والعنوان، ورقم الجوال، والرقم البنكي الدولي للحساب.
- بعد اكتمال جميع البيانات المطلوبة، قم بالنقر على زر “تأكيد الطلب” أو أي زر يعبر عن تأكيد الطلب.
- ستتلقى رسالة تأكيد بأن طلبك تم تسجيله بنجاح، وستتم متابعة طلبك من قبل فريق البنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
شروط الحصول على قرض آهل
شروط الحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تشمل:
- الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية كدليل.
- الدخل الثابت: يجب على المتقدم أن يمتلك دخلًا شهريًا ثابتًا لا يتجاوز 3000 ريال.
- العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و 60 عامًا.
- عدم وجود قروض أخرى: يجب على المتقدم عدم وجود قروض أخرى في البنوك تحت التسديد.
- فترة منذ آخر قرض: يجب أن يكون قد مرت سنتين كاملة منذ تاريخ استخراج آخر قرض.
- التواصل الجوال والبريد الإلكتروني: يجب التحقق من رقم هاتف الجوال والبريد الإلكتروني وفقًا لتعليمات البنك.