“اللهم استجب” بعض الأدعية المستحبة والمستجابة خلال تلك الأيام المباركة ودعاء قبل النوم

مع الأيام المباركة التي نعيشها حاليا خلال العشر الأوخر من شهر رمضان المعظم، تكثر الطاعات وفعل الخيرات والتقرب من الله عز وجل بالدعاء، وفيما يلي بعض الأدعية المستحبة والمستجابة من الكتاب والسنة “اللهم استجب”.

بعض الأدعية المستحبة والمستجابة من الكتاب والسنة

الاستخارة: “اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.” دعاء الركوب في المركب أو السيارة: “بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.” دعاء الصائم عند الإفطار: “اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت.” الاستغفار دائما: “أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه.” دعاء الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد.” دعاء الرزق: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.” دعاء العافية: “اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام.” دعاء الاستخارة في أمور معينة: يمكنك الدعاء بطلب الهداية والتوفيق في قراراتك وأمور حياتك اليومية، مثل “اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه.”

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