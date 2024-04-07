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“اللهم استجب” بعض الأدعية المستحبة والمستجابة خلال تلك الأيام المباركة ودعاء قبل النوم
مع الأيام المباركة التي نعيشها حاليا خلال العشر الأوخر من شهر رمضان المعظم، تكثر الطاعات وفعل الخيرات والتقرب من الله عز وجل بالدعاء، وفيما يلي بعض الأدعية المستحبة والمستجابة من الكتاب والسنة “اللهم استجب”.
بعض الأدعية المستحبة والمستجابة من الكتاب والسنة
- الاستخارة: “اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.”
- دعاء الركوب في المركب أو السيارة: “بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.”
- دعاء الصائم عند الإفطار: “اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت.”
- الاستغفار دائما: “أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه.”
- دعاء الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد.”
- دعاء الرزق: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.”
- دعاء العافية: “اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام.”
- دعاء الاستخارة في أمور معينة: يمكنك الدعاء بطلب الهداية والتوفيق في قراراتك وأمور حياتك اليومية، مثل “اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه.”
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بعض الأدعية المستحبة قبل النوم
- سورة الفاتحة: “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ”.
- آية الكرسي: “اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ” (سورة البقرة، الآية 255).
- سورة الإخلاص: “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ”.
- قراءة الآية الثالثة من سورة البقرة: “الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ” (سورة البقرة، الآية 3).