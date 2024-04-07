فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك في العراق 2024 موعد الصلاة فى جميع المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى جميع المحافظات العراقية، 1445 ، حيث تعد صلاة عيد الفطر مناسبة دينية هامة في العراق وتحظى بتفاعل كبير من المسلمين،و وتأتي هذه الصلاة بعد نهاية شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر صوم وتقرب إلى الله، ويتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في العراق بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال،و يقوم علماء الفلك والمفتين بمراقبة هلال الشهر بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شهر رمضان، وإذا تمت رؤية الهلال، يُعلن أن اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر. وإذا لم يتم رؤية الهلال بوضوح، فإنه يتم استكمال شهر رمضان ليوم إضافي، ويتم تحديد أول أيام العيد بعد ذلك.

عيد الفطر المبارك فى العراق 1445:

في يوم عيد الفطر، يقوم المسلمون في العراق بتجهيز أنفسهم والتوجه إلى المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، وتكون الأجواء مليئة بالبهجة والفرح، حيث يلتقي الأهل والأصدقاء والجيران لتبادل التهاني والتبريكات، وتبدأ صلاة عيد الفطر بخطبة يلقيها الإمام في المسجد، يتحدث فيها عن أهمية العيد وقيمه الدينية. ثم يقام الصلاة جماعة، ويتبعها تكبيرات العيد التي يرددها المصلون. بعد الصلاة، يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات ويشاركون في الفعاليات الاجتماعية والتجمعات العائلية.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى تونس 1445:

اجمع العلماء والفقهاء على أن صلاة عيد الفطر تُقام في جميع أنحاء العالم بعد شروق الشمس بحوالي خمسة عشر دقيقة، وبناءً على هذا التوافق، يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الفطر المبارك في الأربعاء، الموافق للعاشر من شهر إبريل، وهو يُعتبر أول يوم من شهر شوال يلتزم المسلمون بهذا الموعد العالمي لأداء صلاة العيد والاحتفال بها