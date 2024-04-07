في 6 خطوات بس .. طريقة إصدار تأشيرة مهنية فورية الكترونيا في السعودية

تمثل التأشيرات المهنية الفورية أحد الآليات الهامة التي تُسهم في تيسير وتسريع عمليات العمالة والتوظيف في البلاد، وتشكل جزءاً أساسياً من الإجراءات الإدارية اللازمة للمنشآت والشركات، كما تتطلب هذه العملية الحصول على تأشيرة مهنية فورية، والتي تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة، وفي هذا السياق، سنستعرض بالتفصيل شروط إصدار التأشيرات المهنية الفورية والتي تتيح للمنشآت والمؤسسات الاستفادة من العمالة بشكل سريع وفعال.

كيفية إصدار التأشيرة المهنية الفورية عبر الإنترنت

الدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة. اختيار خدمة التأشيرات الفورية من بين الخدمات المتاحة في القائمة الرئيسية. تعبئة النموذج المطلوب لإرسال طلب الحصول على التأشيرة. تحديد نوع خدمة التأشيرة المهنية الفورية المطلوبة، سواء كانت للتأسيس أو لغيرها. اختيار الفئة المناسبة التي تتناسب مع الرصيد المطلوب لإكمال الطلب. إتمام عملية الدفع بنجاح لإتمام عملية طلب التأشيرة بشكل كامل وفوري.

شروط إصدار التأشيرات المهنية الفورية

وهناك عدة شروط من خلالها يمكن الحصول وبسهولة على التأشيرة المهنية الفورية :-

في البداية سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد. سريان السجل التجاري، باستثناء الأنشطة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري. قيام المنشأة بالاحتفاظ بحالتها القانونية. الالتزام بحماية الأجور وتوفير الحقوق اللازمة للموظفين. أن يكون نشاط المنشأة مسموحًا به لتقديم الخدمة المطلوبة. وجود رصيد كافي في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في نظام “أبشر”.

مدة صلاحية التأشيرة المهنية الفورية

وفقًا للوزارة، تمتد صلاحية التأشيرات المهنية الفورية لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ إصدارها.