هتكسب الـ 100 ألف دولار مع مسابقة الحلم .. أعرف أخر موعد للاشتراك والسحب في رمضان 2024

انضم إلى رحلة الإثارة والتحدي في مسابقة الحلم حيث تميزت مسابقة الحلم بكونها إحدى المنافسات الرائدة والبارزة في العالم العربي، مقدمة من يد الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، منذ ظهورها لأول مرة عبر القنوات الفضائية في عام 2007، نجحت هذه المسابقة في خلق ضجة كبيرة وجذبت اهتمام واسع بفضل الجوائز القيمة التي توزعها بشكل أسبوعي، شهري، وسنوي، بما في ذلك سيارات ومنازل فاخرة. فيما يلي، سنستعرض بالتفصيل كيفية المشاركة في هذه المسابقة المميزة.

انضم إلى رحلة الإثارة والتحدي في مسابقة الحلم

للانضمام إلى مسابقة الحلم، ينبغي على المشتركين إرسال كلمة “حلم” المكونة من ثلاثة حروف إلى الرقم المخصص لبلدهم، بعد هذه الخطوة، يتوجب على المشاركين الإجابة على سلسلة من الأسئلة التي يتم إرسالها إليهم، في حال الفوز، يسحب اسم الفائز ليحظى بفرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة التي تقدمها المسابقة.

الجوائز المقدمة في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم تقدم مجموعة متنوعة من الجوائز المغرية، وتشمل:

جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار أمريكي.

جائزة شهرية تصل إلى 50,000 دولار.

الجائزة السنوية الكبرى بمبلغ 100,000 دولار أمريكي.

سبائك ذهب خالص بوزن يصل إلى 2 كيلوغرام، تقدم خلال شهر رمضان للفائز بجائزة الـ 100,000 دولار.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للتأهل للفوز في مسابقة الحلم، يجب على المتسابقين استيفاء مجموعة من الشروط، بما في ذلك:

الجنسية العربية.

القدرة على التواصل باللغة العربية بطلاقة.

تقديم إجابات صحيحة على جميع الأسئلة المطروحة.

إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق.

العمر لا يقل عن 18 عام.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

انضم إلى رحلة الإثارة والتحدي في مسابقة الحلم وللمشاركة في هذه المسابقة الفريدة، يمكنكم استخدام الأرقام التالية بحسب البلد:

من مصر: 95458

من السعودية: 85888

من الإمارات العربية المتحدة: 6070

من الأردن: 98880

من الكويت: 4141

تقدم مسابقة الحلم فرصة ذهبية للفوز بجوائز قيمة وتحويل الأحلام إلى واقع، وذلك عبر التفاعل والمشاركة الفعالة.