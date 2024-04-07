خطوات تحديث بيانات حساب المواطن وتقديم شكوى 1445

تحديث بيانات حساب المواطن يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم المبادرات التي قامت بها الحكومة السعودية لدعم ومساعدة المواطنين، ومن أجل تقديم الخدمات بفعالية وتيسير الإجراءات، تم تطوير وتحسين طرق التواصل والتقديم على المنصات الرسمية، وتعرف إدارة العناية بالمستفيدين جيدًا على تلك المشكلات التي يمكن أن تواجه المواطنين وقد أعلنوا عن حلول مبتكرة لتلك التحديات.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

يمكنك تحديث بياناتك في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انتقل إلى قسم الخدمات واختر “البيانات”.

انقر على أيقونة “تعديل البيانات”.

قم بإدخال البيانات الجديدة التي ترغب في تحديثها.

اضغط على “تحديث” لتثبيت التغييرات.

خطوات تقديم شكوى لحساب المواطن

يمكنك تقديم شكوى لخدمة صوتك مسموع في برنامج حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لخدمة صوتك مسموع .

. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم البطاقة الشخصية وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل رمز التحقق المرئي.

انقر على “خدمة تقديم الطلب”.

قم بملء النموذج بالبيانات الصحيحة، واختر نوع الطلب المناسب لشكواك.

اكتب الشكوى بوضوح ودقة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بتقديم الوثائق المطلوبة إذا كانت هناك.

أدخل الرمز المرئي.

انقر على “تقديم الطلب”.

يعتبر برنامج حساب المواطن إحدى البوابات الهامة التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير دعم مالي وخدمات متنوعة، كما يساهم البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما أن إمكانية تحديث البيانات وتقديم الشكاوى بسهولة عبر منصات مثل صوتك مسموع تعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات مريحة وفعالة للمواطنين.