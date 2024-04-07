“لولو صارت شرطية”.. تردد قناة وناسة بيبي هيفوتك كتير لو منزلتهاش لأولادك

تلعب قناة وناسة دور حيوي في تنمية القدرات العقلية والمعرفية للأطفال من خلال تقديم برامج تثقيفية تعليمية تتسم بالمتعة والفائدة، في هذا السياق، يأتي تردد قناة وناسه بيبي ليقدم نموذج فريد في توفير محتوى مصمم خصيصا لإثراء معرفة الأطفال وصقل مهاراتهم الذهنية، مما جعلها واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم تردد قناة وناسة بيبي.

تردد قناة وناسه بيبي

منذ إنشائها، كرست قناة وناسه جهودها لتقديم محتوى تلفزيوني يلامس قلوب وعقول الأطفال في كافة أرجاء الوطن العربي، تنوع برامجها يشمل الأساليب الترفيهية والتعليمية والثقافية بالإضافة إلى البرامج التوجيهية، والأغاني الجميلة المميزة لأسعاد الأطفال.

مميزات تردد قناة وناسه بيبي

تتميز قناة وناسه بتقديمها لمجموعة متنوعة من البرامج التثقيفية التي تهدف إلى توسيع آفاق الأطفال وتعريفهم بمختلف جوانب الثقافة، التاريخ، والعلوم بطريقة تفاعلية ومسلية، هذه البرامج مصممة لتنمية فهم الأطفال للعالم المحيط بهم، إليكم تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024.

تردد قناة وناسه بيبي على النايل سات

للاستمتاع بالمحتوى الغني والمتنوع الذي تقدمه قناة وناسه، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال باستخدام الترددات التالية:

النايل سات

القمر الصناعي: 11470، 11430

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

العرب سات

التردد الجديد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أغاني تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

أجمل الأغاني والأناشيد التي تميزت بها قناة وناسة.

أغنية وناسة.أغنية لوليات صغار.

أغنية وين سنك يا لولو.

أغنية حرامى سرق لولو.

أغنية دا دا ميدو.

أغنية أجا الحلو.

أغنية وناسة وناسة.