“لأغاني متواصلة”تردد قناة وناسة 2024 للأطفال على النايل سات.. فرفشي العيال وخليهم يغنوا مع “لولو”

واحدة من القنوات المحبوبة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال هي قناة وناسة، والتي تقدم محتوى تعليمي ترفيهي للأطفال الصغار، ودائمًا ما يكون البحث قائم عن تردد قناة وناسة على النايل سات، بحيث يتمتع الصغار بمحتوى القناة بمفردهم ودون استهلاك ميجات أو مبالغ خلال المتابعة من اليوتيوب، وللعلم أن القناة بدئت كقناة على اليوتيوب، ثم نقلت المحتوى على التلفاز لتكون قناة فضائية، فدعونا نوضح لكم التردد وطريقة استقبال القناة، فكونوا معنا.

تردد قناة وناسة

يُذكر أن البداية للقناة كانت مجرد قناة على اليوتيوب، ومن بعدها أصبحت قناة على على التلفاز، بحيث تكون قناة فضائية ولها تردد مستقل خاص بها، حيث القناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات، وتعرض القناة على شاشتها عدد غفير من الأناشيد، منها ما تقدمه شخصية لولو وهي الشخصية الأشهر بالقناة ويُقبل الأطفال على القناة بسببها، ومنها ما تقدمه شخصيات أخرى كالشرطي والحرامي وهكذا، ويأتي التردد الخاص باستقبال وناسة على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد وناسة 11430.

استقطاب: عمودي.

ترميز: 27500.

اسم القناة وناسات بيبي باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

البحث عن تردد قناة وناسة

ذكرنا لكم الإحداثيات الخاصة بالتردد ومن تِلك الإحداثيات يمكن لقط القناة، وبالنسبة للقناة يمكن الاستعانة بخبراء الأقمار الصناعية لتثبيتها، أو السير على الخطوات التالية للتثبيت: