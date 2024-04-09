“هُنـــا spa.gov.iq“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق منصة مظلتي

المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تسعى الحكومة العراقية الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للمحتاجين من أبناء الشعب والتي حرمتهم الظروف من توفير متطلبات العيش الأساسية ويتحملون العديد من الأعباء المادية التي تحرمهم من حياة كريمة يستطيعون فيها الإنفاق على نفسهم وذويهم دون عوز أو حاجة، لذا تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتقدم للاستفادة منه آلاف المواطنين، وينتظر جميعهم بفارغ الصبر نزول أسماء المشمولين، لذا سنوضح لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأسماء الكترونيا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق منصة مظلتي

يمكنكم الان بسهولة الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والبحث عن أي اسم من بينهم وذلك من خلال موقع هيئة الحماية الاجتماعية بالعراق والذي يقوم بتنزيل كشوف الأسماء فور ورودها من الوزارة وبذلك يمكن لأي مواطن متقدم للحصول على منح الرعاية أن يعرف إذا كان تم قبوله واسمه ضمن المشمولين أم لا، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء :

الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من خدمات هيئة الحماية الاجتماعية اضغط على “الرعاية الاجتماعية”.

بعدها حدد رقم الوجبة الأخيرة، ثم ادخل المحافظة التابع لها.

اكتب كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة وهي الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على “بحث” لتظهر لك كواشف الأسماء بصيغة PDF قم بتحميلها والبحث عن اسمك من بينها.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

التسجيل في الرعاية الاجتماعية والاستفادة من المنحة المقدمة يتطلب توافر عدة شروط في المتقدم وهي :