GBWhatsApp تحميل النسخة الأصلي وتساب جي بي واستمتع بالمزايا بدون غلق الحساب ضد الحظر بأخر التحديثات

إليك بكل سهولة خطوات تنزيل واتساب GBWhatsApp حيث أعلنت ميتا، عن إطلاقها لإصدار جديد محسن من تطبيق تطبيق المراسلة الفورية الشهير وتساب تحت مسمى واتساب جي بي، هذا الإصدار الجديد، على الرغم من تشابهه الكبير مع النسخة التقليدية من واتساب، يجلب معه مجموعة من المزايا والتحديثات المتقدمة التي طالما رغب فيها ملايين المستخدمين حول العالم، سواء في الدول العربية أو الأجنبية، مما جعله يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر بحثا في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، تواجه عملية تنزيل التطبيق والاستفادة من مزاياه الجديدة بعض التحديات، التي نقدم توضيح لها في الفقرات التالية.

خطوات تنزيل واتساب GBWhatsApp

لا يتوفر تطبيق واتساب جي بي في متجر Google Play أو App Store، لكن يمكن تحميله بسهولة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

العثور على موقع إلكتروني موثوق لتحميل ملف التطبيق بصيغة APK.

السماح بالتثبيت من مصادر غير معروفة ضمن إعدادات الجهاز.

المتابعة بعملية التثبيت وفتح التطبيق بعد الانتهاء.

في الشاشة الافتتاحية، يعرض خيار لاستعادة النسخة الاحتياطية الأخيرة المحفوظة.

إدخال رقم الهاتف والتحقق منه عبر كود التأكيد الذي يصل عبر رسالة نصية.

بعدها، يصبح التطبيق جاهز للاستخدام.

المزايا الفريدة لتطبيق واتساب جي بي

بعد معرفتك خطوات تنزيل واتساب GB يوفر تطبيق GBWhatsApp عدد من الميزات المتقدمة، بما في ذلك: