“صدمة للجماهير”.. إصابة نجم نادي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر اليوم وقائمة غيابات الفريق تثير غضب الجمهور

تستعد القلعة البيضاء لخوض مباراة العودة أمام نادي فيوتشر اليوم ضمن منافسات الدور ربع نهائي في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وذلك بعدما انتهت المباراة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح نادي الزمالك المصري، ومن المنتظر أن نشهد مباراة قوية اليوم من كلا الفريقين.

إصابة نجم نادي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر اليوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيلة التي ستشارك في مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أن المباراة سوف تقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً وستقام على استاد القاهرة الدولي، وجاءت الصدمة بالنسبة لجماهير الزمالك بسبب إصابة محمود عبدالرازق شيكابالا وامتناعه عن التدريب الختامي قبل لقاء اليوم أمام فيوتشر، وأكد الطبيب الخاص بالفريق أن اللاعب تعرض فقط لنزلة برد حادة وكان رأي الجهاز الطبي هو عدم مشاركة اللاعب في التدريب الختامي قبل لقاء فيوتشر اليوم.

كما تأكد إصابة نجم الفريق محمود علاء بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته في التدريبات الأخيرة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمباريات القادمة.

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

جاءت قائمة غيابات الزمالك أمام فيوتشر كما يلي: