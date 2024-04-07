“بزيادة 550 ألف دينار عراقي mof.gov.iq“ سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024 طبقا لوزارة المالية العراقية

سلم رواتب الموظفين الجديد بالعراق 2024

وفقا لبيان الجهات الرسمية بالعراق تم تعديل سلم رواتب الموظفين لتزيد رواتب كافة الدرجات بدءا من الأولى وحتى العاشرة، وسيستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية، وتصل نسبة الزيادة الى مائة وخمسون بالمائة ولكن حاليا يتم صرف زيادة خمسون بالمائة، وسيحصل الموظف بالدرج العاشرة على زيادة تصل الى 200% حيث سيحصل على راتب يصل الى 650 ألف دينار بعد أن كان يحصل على 170 ألف دينار، أما موظف الدرجة التاسعة فسيصل راتبه بعد الزيادة الى حوالي 727.500 دينار، وموظفي الدرجة الثامنة سيصرفون راتب يقدر بنحو 819 ألف دينار، وبالنسبة لأعلى فئة والأكثر خبرة وهم موظفي الدرجة الأولى فسيصل راتبهم الجديد الى مليون ومائة ألف دينار بدلا من 510 الف دينار.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين

أصبح بإمكان موظفي الدولة في العراق الاستعلام بسهولة عن رواتبهم بعد الزيادات الجديدة، ومعرفة موعد صرف الراتب، وفيما يلي طريقة الاستعلام بالخطوات :