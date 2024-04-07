“مبروك الإجازة والراحة”.. جدول إجازات عيد الفطر المبارك 2024 القطاع العام والخاص بعد الإعلان رسمياً

ينتظر الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص معرفة جدول إجازات عيد الفطر المبارك 2024، وأيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك ومع اقتراب هذه المناسبة التي ينتظرها كافة المسلمين في جميع بقاع الأرض يتساءل كل من العاملين بالقطاع العام والخاص عن جدول اجازات العيد القطاع العام والخاص لهذا أوضحت الحكومة المصرية متمثلة في مجلس الوزراء وقامت بالإعلان عن هذا الجدول وهو مجال حديثنا اليوم.

جدول إجازات عيد الفطر المبارك 2024

اعتمد كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل إجازة عيد الفطر هذا العام، حيث تم التصريح بأن أجازة عيد الفطر 2024 لكافة العاملين بالقطاع العام والخاص سوف تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 حيث قام المعهد القومي للبحوث الفلكية بالإجابة على هذا السؤال موضحا أن عدة شهر رمضان هذا العام ثلاثين يوما وبهذا فإن شهر رمضان المبارك ينتهي يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل 2024 لتكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل 2024 الذي يعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2024

قام المعهد القومي للبحوث الفلكية الإعلان عن توقيت صلاة العيد في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية موضحا بأن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة سوف تقام في تمام الساعة الخامسة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا، بينما تقام صلاة العيد في محافظة الجيزة في تمام الساعة الخامسة والثامنة والخمسين دقيقة صباحا، ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر 2024 في كل من محافظة الإسكندرية والمنيا في تمام الساعة السادسة ودقيقتين صباحا.