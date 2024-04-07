لو عايز تبني يبق تفاصيل قانون البناء الجديد 2024 باللائحة التنفيذية الجديدة وموعد تطبيقه في كل مصر

تفاصيل قانون البناء الجديد، من الأكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها في محركات البحث المختلفة، هي ماهية التفاصيل الخاصة بقانون البناء الجديد، بالتحديد بعدما تم إصدار عدة قرارات جديدة من قبل الحكومة المصرية بشأن البناء الجديد، وذلك من أجل أن يتم القضاء على المخالفات التي يتم ارتكابها والتي تخص البناء لإعادة التشكيل العمراني، وتحسين الجودة التي يستحقها المواطن، وكل ذلك من خلال أن تقوم بتطبيق القانون الجديد “اشتراطات البناء الجديدة” وكل ذلك من أجل التسهيل على المواطنين للبناء على أراضيهم، تابع معي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر

تفاصيل قانون البناء الجديد

يعد هذا القانون هو أحد أهم القوانين التي تم إصدارها من قبل الحكومة المصرية وكذلك مجلس النواب، حيث يستطيع جميع المواطنين بواسطة هذا القانون أن يقوموا ببناء الأراضي التي تخصهم، ولكن يجب أن تتبع الخطوات اللازمة للقيام بأخذ تصاريح البناء، حيث تبدأ من تقديم طلب، ثم تقوم بأخذ تصريح وسداد الرسوم المطلوبة منك،والتي تقدر بقيمة 2000 جنيه، من أجل أن تحصل على موافقة مبدئية ومعاينة للأرض التي تريد البناء عليها، كما يتم دفع 700 جنيه وهي رسوم خاصة بتصاريح هندسية، كما يتم دفع 2.5% من أجل سداد رسوم التأمين.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء 2024؟

هناك عدد من الوثائق والمستندات المطلوبة لكي تستطيع استخراج تصاريح البناء الخاصة بك، وهي كالتالي: