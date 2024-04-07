شوف اسمك نزل؟ تنزيل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية

قام بالتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي أطلقته الحكومة العراقية من أجل دعم الغير مُقتدرين عدد كبير من الأسر والمواطنين العراقيين، وهم الآن في مرحلة الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنهم قريباً وذلك بعد أن تنتهى الجهات المعنية من فحص طلبات المُتقدمين.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويلى هذه المرحلة مرحلة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك بالدخول إلى منصة مظلتي واتباع الخطوات الآتية:

أولاً: قم بتحديد الرعاية الاجتماعية

ثانياً: قم بإدخال رقم الوجبة والتي تحمل رقم 7

ثالثاً: قم بتسجيل محل إقامتك والمحافظة التابع لها

رابعاً: تأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة

خامساً: قم بالضغط على كلمة “استعلام”

سادساً: ثم بعد ذلك يظهر لك كشف به جميع الأسماء التي قامت بالتسجيل، ومعرفة حالة الطلب (مرفوض أو مقبول)

هل يمكن لأي شخص التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شروط لم يرغب في التقدم في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية وهي: