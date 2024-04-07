بعد شاكوش من هم ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 28 رمضان 2024 علي قناة mbc مصر

برنامج رامز جلال في الموسم الرمضاني أصبح شيء أساسي أثناء تناول الإفطار في رمضان، فهو البرنامج الوحيد المستمر منذ أكثر من 10 سنوات وما زال يتم عرضه في نفس الموعد وعلى نفس القنوات الناقلة؛ باعتباره أساس من أساسيات مائدة الإفطار في رمضان، وتجدد المقالب وتنوع الضيوف الذين يتم استضافتهم في البرنامج، فبرنامج رامز جلال يمتلك جماهير عريضة مؤيدة ومساندة له من كل الأعمار، ويقدم لنا في رمضان 2024 رامز جاب م الاخر بضيوف جدد ومقلب جديد مختلف.

ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

برامح رامز كل موسم رمضاني يتم الإعلان عنه قبل بداية الشهر الكريم بيوم أو يومين، وشاهدنا في البرومو الرسمي له عدد من الفنانين والفنانات ونجوم الرياضة منهم من أتى دوره على الشاشة ومنهم من سنراه في الأيام القادمة من الشهر المبارك منهم: مها أحمد، سمية الخشاب، باسم السمرة، أيتن عامر، أحمد السقا، كهربا، زيدان، شيرين رضا وغيرهم الكثير من الفنانين والرياضيين.

وكل يوم ترتفع التوقعات وتزداد لمعرفة من هم ضيفا الحلقة الذى سيعمل رامز على إصلاح مشكلة أو سوء فهم بينهم أو خصام بطريقته المعتادة في المقلب ومشاهدة ردود الأفعال المختلفة من الضيوف، فمنهم من توقعنا رد فعله ومنهم من لم يخطر رد فعله على بال.

من هم ضيوف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 28 رمضان

وبعد ظهور حسن شاكوش وريم طارق. في الحلقة 27 ازدادت الأقاويل وكثرت حول ضيوف الحلقة 28 لدرجة أن الناس بدوا في تخمين ضيوف الحلقات وقاموا بوضع الاحتمالات أيضا فالبعض يقول أن محمد رمضان هو ضيف الحلقة رقم 28 والبعض يزعم أنهم سيكونون الفنانة روجينا والفنانة رانيا يوسف، ولكن كالعادة لا يتم الإعلان عن ضيف الحلقة إلا قبل الحلقة مباشرة أو بنصف ساعة فيصعب جدا التنبؤ بالضيوف.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب م الاخر في رمضان 2024

يتم عرض برنامج رامز جاب م الآخر على قناة mbc مصر الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكنك مشاهدة الإعادة منتصف الليل بتوقيت القاهرة وأيضاً يتم عرضه على منصة شاهد