“إجازات كتير للبنوك والموظفين”.. جدول العيد اجازات البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2024 وقائمة إجازات القطاع العام والخاص بعد الإعلان رسمياً

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك 1445 يرغب عدد كبير من العاملين بالدولة معرفة جدول العيد اجازات البنوك الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تقوم بالإعلان عن هذا الجدول وعن موعد العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة في هذا المقال بالإضافة إلى معرفة اجازات القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الفطر 2024.

جدول العيد اجازات البنوك

قامت الحكومة المصرية الإعلان عن جدول العيد اجازات للبنوك وهذا بعد أن تساءل عدد كبير من الأشخاص عن موعد إجازة عيد الفطر في البنوك، حيث أوضحت الحكومة أن اجازة عيد الفطر في البنوك هذا العام سوف تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2024 حتى يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أبريل لعام 2024، مشيرة بأنه سوف يتم العودة للعمل بعد إجازة العيد بداية من يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر أبريل 2024.

اجازة عيد الفطر المبارك 2024 للعاملين بالقطاع العام والخاص

يريد كافة العاملين بالقطاع العام والخاص معرفة موعد اجازة عيد الفطر المبارك هذا العام حيث أوضحت الحكومة المصرية بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العمل إجازة عيد الفطر المبارك، أن إجازة العيد في كل من القطاعين العام والخاص سوف تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أبريل 2024.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المقرر أن يكون عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل لعام 2024 ولكن هذا ليس يعد أمرا نهائيا حتى يتم استطلاع هلال شهر شوال يوم ومعرفة هل سوف يوافق عيد الفطر هذا العام يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أبريل 2024 أن يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل 2024.