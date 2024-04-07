“روق على عيالك ونزلها حالًا” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات بجودة HD

يقوم عدد لا حصر له من أولياء الأمور بالتساؤل عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 فتلك القناة تكون من القنوات المشهورة والأفضل عند المقارنة بباقي القنوات الأخرى التي تتخصص في عرض محتوى كرتوني للأطفال الصغار، كذلك أن تلك القناة تقوم بتدعيم جو الراحة والفرح للأطفال الصغار وفيما يلي سوف نرفق لكم التردد الجديد المتعلق بها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية المشهورة التي تقوم بتقديم محتوى رائع ومسلي للأطفال الصغار طوال اليوم وفيما يلي ترددها الجديد:

التردد 11274

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

طريقه ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة تكون أشهر القنوات التي تقوم بعرض محتوى خاص بالأطفال الصغار، فهي أفضل قناة تعرض المحتوى على كلًا من القمر الصناعي نايل وعرب سات، وتجدر الإشارة بأنها تكون هامة للغاية ويتم تنزيلها لجعل الأطفال يستفادوا منها من محتواها الهادف، كما أنها تكون أيضًا قناة ممتعة وشيقة جدًا، وهي أساس اهتمام وعناية كثير من المواطنين، وتستطيع أن تقوم بتنزيل تردد قناه طيور الجنة بسهولة بالسير على النقاط التالية: