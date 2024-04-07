مع فتح الباب للمصريين…ما هي شروط السفر للكويت الجديدة مع السماح بالتوظيف في عدة وظائف

شروط السفر للكويت، الكثير من الأشخاص الراغبين في السفر إلى دولة الكويت قاموا بالبحث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في السفر إلى الكويت، وذلك بعدما تم الإعلان من قبل الجهات المعنية بالأمر في دولة الكويت عن فتح باب استقبال طلبات منح التأشيرات خلال هذا الشهر، وسيتم تطبيق القرار رسميًا بداية من يوم الأربعاء القادم، وجاء هذا القرار بعد توقف دام عام ونصف، ولكن في المقابل تم فرض شروط صارمة من أجل عدم استغلال تأشيرات الكويت للإقامة الدائمة في الكويت، وفقًا لقرارات وزارة الداخلية في الكويت، تابع معي.

شروط السفر للكويت

هناك عدد من الشروط التي قامت وزارة الداخلية الكويتية بفرض تطبيقها على جميع الأشخاص الذين يريدون الحصول على تأشيرات سفر إلى دولة الكويت بهدف العمل، ويذكر أن منح تأشيرات الكويت قد توقف مدة كبيرة بسبب استغلال الأشخاص لهذه التأشيرة للإقامة في البلد دون وجه حق، لذلك تم فرض شروط صارمة يجب عدم تجاوزها وإلا تعرض الشخص للعقاب القاسي، وتتلخص هذه الشروط كالآتي:

تم فرض ضوابط على تأشيرة الكويت تمنع تمديدها أو استغلالها بأي طريقة.

يتم منح هذه التأشيرة والتي تقتصر على دخول الأب والأم وكذلك الزوجة والأبناء، حيث يجب أن لا يقل راتب المعيل عن 400 دينار كويتي أي ما يعادل 1300 دولار.

ولكن عندما يتم استقبال عدد آخر من أفراد الأسرة فإنه يجب أن يتخطى راتب المعيل 800 دينار كويتي، أي ما يعادل 2600 دولار.

لابد م. الحصول على تذكرة ذهاب وعودة عبر الخطوط الجوية للشركة الوطنية.

يتم أخذ 3 تعهدات على السنافر قبل دخول الدولة.

يجب أن لا يطلب المعيل طلب تحويل الزيارة إلى إقامة لأفراد أسرته في تعهد رسمي.

يجب أن يتم الالتزام بمدة الزيارة.

المعيل يتحمل كافة المصاريف العلاجية لأفراد أسرته في مراكز العلاج الخاصة، حيث لا يجب دخولهم المستشفيات الحكومية.

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