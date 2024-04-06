كشف الوجبة السابعة NOW اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج التي تقوم على دعم ملايين المواطنين في مختلف انحاء محافظات العراق، بما يُساهم ذلك في توفير الدعم المالي لهم، إضافة إلى الكثير من الأشخاص يتساءلون عن موعد صدور الوجبة السابعة التي لم تصدر حتى الأن، وهناك توقعات كبيرة لصدورها في الأيام القليلة المقبلة، وحتى يتمكن الجميع من الإستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما تم قبولهم أم لا، كما يمكنك الإطلاع على كل الكشوفات وقت صدورها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تتوجه إلى منصة مظلتي الإلكتروني.

أن تقوم بإدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة الساري.

لتتمكن من اختيار الوجبة السابعة.

تحديد المحافظة المقيم بها.

القيام بإستكمال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن في النهاية من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة في العراق.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-