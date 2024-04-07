هتوزع العيدية على الكل…حقيقة صرف مرتب إبريل قبل العيد + موعد صرف مرتبات الشهر ده

حقيقة صرف مرتب إبريل قبل العيد، مع اقتراب عيد الفطر المبارك تتزايد معدلات البحث بكثرة خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل قيل قدوم عيد الفطر المبارك، حيث أن هناك شكوك حول إمكانية تطبيق هذا القرار، ولكن الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم صدور قرار رسمي من قبل الجهات المعنية بالأمر بالخصوص وزارة المالية بشأن صرف مرتبات شهر أبريل قبل حلول عيد الفطر، تابع معي السطور القادمة لمعرفة كافة تفاصيل هذا الأمر.

حقيقة صرف مرتب إبريل قبل العيد

كما أكدت في السطور السابقة أنه لم يصدر قرار حتى الآن بصرف مستحقات شهر أبريل قبل قدوم عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر صرفها في نهاية الشهر في الموعد المحدد لها كما هو معتاد، والذي بالتأكيد سيكون بعد عيد الفطر بعدة أيام، وعلى حسب البيان الصادر من وزارة المالية أن تم تحديد 5 أيام محددة من كل شهر لصرف مرتبات جميع العاملين، وكذلك المعاشات، وغيرها من الرواتب الممنوحة من الجهات الحكومية، وعدد 3 أيام يتم فيها صرف متأخرات العاملين.

موعد صرف مرتبات إبريل

قامت وزارة المالية بتحديد يوم من أجل صرف مرتبات شهر أبريل 2024، حيث يوافق هذا اليوم 21 من أبريل وتستمر لمدة خمسة أيام، أما المستحقات المتأخرة فيتم صرفها كما ذكرنا مسبقًا في ثلاث أيام في بداية الشهر 4/7/8 من شهر أبريل، أما رواتب شهر مايو يبدأ صرفها بداية من يوم 23 من شهر مايو، ويتم صرف المستحقات المتأخرة يوم 8/9/12 من شهر مايو، وخلال هذه المواعيد التي تم ذكرها سيتم إتاحة الرواتب في ماكينات الصراف الآلي وفق المنظومة المالية الإلكترونية.