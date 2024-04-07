استقبل الآن.. تردد قناة أون دراما الجديد 2024 لمتابعة مسلسل حق عرب بإشارة قوية

تعتبر تردد قناة أون دراما من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم مسلسلات رمضان 2024 وبصورة عالية الدقة والجودة، ومن أشهر هذه المسلسلات هي مسلسل حق عرب، والذي استطاع أن ينال على إعجاب عدد كبير من ملايين المشاهدين منذ بداية عرض أول حلقاته وحتى الآن، وللحصول على التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة أون دراما

يمكنك متابعة أحداث مسلسل حق عرب على تردد قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية، ومعرفة إلى أين وصلت آخر حلقاته بإشارة قوية، عن طريق معرفة معلومات التردد الخاص بها، كل ما هو عليك إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الإستقبال الخاص بك والتي تتمثل في النقاط التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات استقبال قناة أون دراما

يمكنك استقبال قناة أون دراما والاستمتاع بأقوي البرامج والمسلسلات على مدار اليوم دون انقطاع عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية: