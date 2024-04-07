استقبل الآن.. تردد قناة أون دراما الجديد 2024 لمتابعة مسلسل حق عرب بإشارة قوية
تعتبر تردد قناة أون دراما من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم مسلسلات رمضان 2024 وبصورة عالية الدقة والجودة، ومن أشهر هذه المسلسلات هي مسلسل حق عرب، والذي استطاع أن ينال على إعجاب عدد كبير من ملايين المشاهدين منذ بداية عرض أول حلقاته وحتى الآن، وللحصول على التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.
تردد قناة أون دراما
يمكنك متابعة أحداث مسلسل حق عرب على تردد قناة أون دراما في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية، ومعرفة إلى أين وصلت آخر حلقاته بإشارة قوية، عن طريق معرفة معلومات التردد الخاص بها، كل ما هو عليك إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الإستقبال الخاص بك والتي تتمثل في النقاط التالية:
- اسم القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد:11861.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
خطوات استقبال قناة أون دراما
يمكنك استقبال قناة أون دراما والاستمتاع بأقوي البرامج والمسلسلات على مدار اليوم دون انقطاع عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- قم باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الريسيفر.
- النقر على زر الإعدادات القنوات أو menu.
- اختيار الأمر تركيب أو manual installation.
- كتابة كافة بيانات التردد بطريقة صحيحة في المكان المخصص لها مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على أيقونة بحث.
- انتظار مهلة بضع ثواني حتى تكتمل عملية تحميل القناة.
- الآن يجب عليك النقر فوق كلمة حفظ لتثبيت القناة على جهازك.
- عند البحث عن القناة سوف تجدها محملة بالفعل على الجهاز.