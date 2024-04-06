ماسك لبان الدكر المذهل هيرجع بشرتك لطبيعتها من جديد

بتقدم العمر بالنسبة للسيدات ينتج نقص دائما بمادة الكولاجين التي تعمل علي شد ونضارة البشرة، لذا يبحث العديد من السيدات حول معرفة وصفات طبيعية تعمل علي توفير مادة الكولاجين للبشرة، يعد اللبان الدكر واحد من اهم واعظم المواد التي تعمل علي إنتاج الكولاجين علي الفور من وضعة علي البشرة، لا يوجد له أي أضرار علي خلايا البشرة من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم المكونات وطريقة تحضيره، أيضا كيفية استخدامه علي البشرة ابقوا معانا.

مكونات ماسك لبان الدكر من اجل بشرة صافية

ملعقتين كبار من بودر اللبان الدكر الخام.

تلاته ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير الماسك

يجب غلي الماء جيدا.

ثم قم بسكب اللبان البودر به.

اتركه خمسة ساعات، لكي يذوب اللبان تماما.

ثم قم بوضع زيت الزيتون، ماء الورد.

كيفية استخدام الماسك للبشرة

أولا: قم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

ثم قم بوضع الماسك علي مع فرد المكونات علي جميع أنحاء البشرة، بخلاف حول العينين فقط.

اتركه حتي يجف تماما لمدة 10 دقائق.

قم بإزالتة بكل سهولة.

ثم قم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

أخيرا: يجب وضع كمية مناسبة من الكريم المرطب علي البشرة، ستحصل علي بشرة مشدودة، ناعمة وصافية مثل بشرة الأطفال.

ماسك الزبادي لتفتيح البشرة

احضر ثلاثة ملاعق من الزبادي.

ملعقتين من النشا

طريقة التحضير