“العيد فرحة” ما هو توفيت صلاة العيد في جميع المحافظات

موعد صلاة العيد في المحافظات المصرية كما أعلنت عنها وزارة الأوقاف بشكل رسمي في موقعها، حيث أوضحت الوزارة أن كافة المساجد والساحات في جميع أنحاء الجمهورية جاهزة من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك ويهتم المواطنين بأداء هذه الصلاة لأنها سنة عن رسولنا الكريم (ص)، كما أن أدائها في جماعة يضيف البهجة والسرور للمصلين.

موعد صلاة العيد في المحافظات

قامت وزارة الأوقاف المصرية مع الهيئة العامة المسئولة عن المساجد بتجهيز الأئمة والخطباء من أجل تغطية المساجد والساحات في الجمهورية، وتكون مواعيد الصلاة في المحافظات كما يلي:

موعد صلاة العيد يكون في الساعة 5:59 صباحًا في محافظة القاهرة.

أما في محافظة الجيزة تكون صلاة العيد في الساعة 5:58 صباحًا.

تكون صلاة العيد في محافظة الإسكندرية في الساعة 6:02 صباحًا.

صلاة العيد في محافظة الفيوم يكون موعدها في 6:00 صباحًا.

يكون موعد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية في الساعة 5:53 صباحًا.

كما في محافظة الغربية يكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:58 صباحًا.

صلاة العيد في جمهورية مصر العربية

أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم التنسيق بين المديريات من أجل استقبال ملايين المصلين في ساحات الجمهورية، ومواعيد الصلاة تكون كالآتي: