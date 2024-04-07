بسهولة.. ثبت تردد قناة روتانا خليجية واستمتع بمشاهدة “شباب البومب 12” ومواعيد العرض رمضان 2024

من خلال هذا المقال ستتمكن بسهولة تثبيت تردد قناة روتانا خليجية واستمتع بمشاهدة “شباب البومب 12” ومواعيد العرض رمضان 2024، تعتبر قناة روتانا خليجية واحدة من القنوات المرموقة في الساحة الإعلامية العربية، وتحظى بشعبية كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتجمع الكثير من المشاهدين أمام شاشات التلفاز لمتابعة محتواها المتنوع والمثير. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والعروض التلفزيونية التي تستهوي جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي. ومن خلال هذا المقال، سنقدم لكم تردد قناة روتانا الخليجية ونعرض لكم ما تقدمه من مسلسلات وخاصة مسلسل “شباب البومب” ، فتابعونا للتعرف على أحدث العروض والمحتوى المميز الذي تقدمه القناة.

تردد قناة روتانا خليجية واستمتع بمشاهدة “شباب البومب” رمضان 2024

في هذا المقال سنتعرف على الوصول بسهولة ثبت تردد قناة روتانا خليجية واستمتع بمشاهدة “شباب البومب 12” رمضان 2024، والذي يعد من أكثر المسلسلات العربية مشاهدة في الوطن العربي حيث ستتمكن من مشاهدة قناة روتانا خليجية عبر تثبيتك للتردد التالي:

النايل سات

التردد: 11259.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

العرب سات

التردد: 11223.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

موعد عرض مسلسل شباب البومب

بعد أن تعرفنا على طريقة تثبيت تردد قناة روتانا خليجية واستمتع بمشاهدة “شباب البومب” ننتقل إلى مواعيد العرض رمضان 2024، ويتم عرض المسلسل عبر شاشة قناة روتانا خليجية وذلك في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت أبو ظبي، الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة.