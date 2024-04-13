رابط منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق البرنامج الذي تقدمه الحكومة العراقية للأشخاص المحتاجين إلى مساعدة بسبب دخلهم المحدود والذين لا يساعدهم في مواجهة ارتفاع الأسعار أو محاولة تلبية احتياجاتهم، وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تسهيل شروط الانضمام إلى البرنامج حتى يتمكن العديد من المواطنين من الاستفادة من الدعم حيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 300 ألف مواطن عراقي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق للمتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن القبول في البرنامج، وتكون خطوات الاستعلام كما يلي:

زيارة منصة مظلتي

ادخل الكود الظاهر لكي تتمكن من التوجه إلى الصفحة الرئيسية.

اتجه إلى القائمة.

حدد الوجبة، ثم الدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

أدخل رقم بطاقة مقدم الطلب، ثم الأسم.

انقر على ( أسماء المستفيدين في برنامج الرعاية الاجتماعية).

اضغط تحميل الملف.

اختر الصيغة Pdf.

بعد التحميل قم بفتح الملف والاطلاع على أسماء المقبولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط التي تمكن الأشخاص من الالتحاق ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وتكون هذه الشروط كالتالي: