بعد الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين الجدد.. خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجهها البلاد، أصدرت اللجنة البرلمانية بيانًا يفيد بأنه سيتم تنفيذ خطة لزيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام في جميع المحافظات العراقية لعام 2024، وهذا الإجراء يأتي كاستجابة للارتفاع الملحوظ في الأسعار والوضع الاقتصادي المتراجع الذي يشهده العراق حاليًا، وقد أكدت السلطات المعنية أن الزيادة الجديدة ستُطبق على رواتب الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي يمتلكها كل موظف، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل سلم الرواتب الجديد، الذي سيشهد زيادة على الرواتب، في الإعلانات القادمة للعام 2024.

زيادة رواتب الموظفين الجدد في العراق

في خطوة تعكس الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، أعلنت وزارة المالية في الجمهورية العراقية عن تحديث سلم الرواتب للموظفين الحكوميين للعام 2024، وهذا التحديث يشمل زيادة مقدارها 500 دينار عراقي، وقد تم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا الجدول الجديد عقب الإعلان عن الزيادة، والهدف من هذه الخطوة هو ضمان توفير مستوى معيشي أفضل للموظفين والمتقاعدين العراقيين، وذلك بمنحهم القدرة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية بشكل أكثر فاعلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة

في إطار الإصلاحات المالية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين، أصدرت وزارة المالية العراقية تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب التقاعد لعام 2024، وفيما يلي تنظيم مفصل للزيادات المعلنة:

للموظفين الذين يتقاضون راتبًا حاليًا يصل إلى 500 دينار عراقي: سيتم زيادة الراتب ليصل إلى 600 دينار عراقي.

للموظفين الذين يتقاضون راتبًا قدره 600 دينار عراقي: سيتم زيادة راتب التقاعد ليصل إلى 700 دينار عراقي.

للموظفين الذين يتقاضون 700 دينار عراقي: سيتم رفع الراتب ليصل إلى 800 دينار عراقي.

للموظفين الذين يتقاضون 800 دينار عراقي: سيتم زيادة مرتبات التقاعد لتصل إلى 900 دينار عراقي.

للموظفين الذين يتقاضون 900 دينار عراقي: سيتم زيادة الراتب ليصل إلى مليون دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين الجدد 2024 في العراق

للاستعلام عن تفاصيل زيادة رواتب الموظفين في العراق لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل منظم: