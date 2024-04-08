التقديم على منحة السكن الريفي 2024 من الحكومة الجزائرية+الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة

منحة السكن الريفي، هي واحدة من المنح المقدمة من الحكومة الجزائرية نظرًا لأنها تقدم يد العون والمساعدة لجميع السكان في المناطق الريفية بالجزائر ويتم الإشراف على هذه المنحة من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والغرض الرئيسي من هذه المنحة هو تطوير المناطق الريفية وجعلها حضارية بشكل كبير وزيادة معدل الوعي لدى سكان هذه المناطق ورفع مستوى الإمكانيات فيها.

منحة السكن الريفي

‏قامت الحكومة الجزائرية والجهات المسؤولة عن هذه المنح بوضع مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأشخاص من الحصول عليها:

‏يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المنحة ينتمي إلى صندوق التأمينات الاجتماعية بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقديم في هذه المنحة أما إذا كان هذا الشخص من المتقاعدين فلابد أن يكون تم إزالة اسمه بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أيضًا.

يشترط أن يكون الأجر الخاص بالأسرة أكبر من الحد الادنى للدخل المحدد بواسطة الدولة بمقدار ستة مرات.

يشترط أن تكون بداية الاستفادة من هذه المنحة في يناير 2016.

‏بالنسبة للبناية المراد الحصول على المنحة لها لابد أن يكون المتقدم مالكها حصل على الجزء المالي من البنك الوطني للإسكان.

‏يفترض أن تكون البناية جاهزة على الأقل من حيث الأراضي والجدران والسقف.

‏توفير رخصة البناء.

‏البناية مكونة على الأقل من دور واحد.

‏الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة السكن الريفي

‏هناك مجموعة من المستندات الضرورية المطلوبة للتقديم في هذه المنحة: