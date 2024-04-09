هو ده الخبر التمام…موعد طرح شقق الإسكان المتميز في عدة مدن جديدة 2024 “الشروط والخطوات”

شقق الإسكان المتميز، قامت وزارة الإسكان بطرح مشروع جديد متميز خاص بإطلاق وحدات سكنية متميزة في مدينة العبور الجديدة والكثير من الأشخاص المهتمين بالوحدات السكنية المتميزة يتساءلون عن الأسعار والشروط وكيفية التقديم، ويتم الإشراف على هذا المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وهذا المشروع ما هو إلا طرح تكميلي حتى يتم استكمال الوحدات السكنية التي تم طرحها في مشروع جنة السابق وتم طرح هذه الوحدات المتميزة يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.

‏شقق الإسكان المتميز

‏الكثير من الأشخاص يتساءلون عن التفاصيل الخاصة بشقق الاسكان المتميزة وخاصة المساحة وكل التفاصيل حتى يتمكنوا من التقديم والحجز:

‏أكدت الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المطروح من خلالها سوف يصل إلى 839 وحدة سكنية.

تتوفر الوحدات بمساحات مختلفة تبدأ من 57 وحتى 93 متر.

‏تم طرح هذه الوحدات المتميزة في العبور الجديدة وكذلك أسيوط الجديدة.

‏وأكدت الوزارة أن هذه هي فرصة لجميع الأشخاص الذين لم يحصلوا على الفرصة في المشروع المطروح في السابق وأكدت أنه سوف يتم عمل قرعة لكي يتم تحديد الفائزين وسوف تتم من خلال بنك الإسكان والتعمير.

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز التكميلي

‏لكي يتم حجز شقق الاسكان المتميزة لابد أن يتم تطبيق الخطوات التالية: