“شوف شباب البومب 12”.. تردد قناة روتانا خليجية 2024 الجديد لمتابعة مسلسل شباب البومب

يتم البحث في الفترة الحالية من قبل محبي وعاشقي قناة روتانا خليجية عن تردد القناة الجديد، حتى يتم استقبالها ومتابعة البرامج الشيقة التي تقدمها للجميع، وتعد قناة روتانا خليجية هي من أشهر القنوات التي تتوفر في السعودية، لذا لكي يستكمل الجميع متابعة القناة لمشاهدة أفضل المسلسلات التي تعرضها في الفترة الحالية، يجب معرفة التردد والذي سنذكره لكم قريبا

التردد الجديد لقناة روتانا خليجية

تتميز قناة روتانا خليجية بوجودها على أقمار صناعية كثيرة، وذلك حتى يتمكن الجميع من استقبال القناة دون أن يواجه أي عقوبات، كما أن القناة تتميز بمحتواها الذي يعرض طوال اليوم بالإضافة إلى حرصها على عرض أحدث وأفضل المسلسلات التي يرغب الجميع في مشاهدتها، لذا لكي يتم استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات، يجب إدخال بعض البيانات وهي عبارة عن الآتي:

التردد: 11295.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: SD.

التردد الجديد لقناة روتانا خليجية على عرب سات

من ضمن الأقمار الصناعية التي حرصت قناة روتانا خليجيه على إضافة ترددها عليه هو عرب سات، وذلك بسبب توفره في الكثير من البلدان العربية، لذا جاء التردد كالتالي:

التردد: 11843.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة روتانا خليجية

الكثير من البرامج التلفزيونية التي تتوفر على قناة روتانا خليجية، والتي لها جمهور واسع حول الوطن العربي، ومن أبرز تلك البرامج هي كالتالي: