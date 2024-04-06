اخيرا.. تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع المحافظات من منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

ينتظر العديد من المواطنين الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث يعتبر أحد برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن ثم يتم تخصيص مبلغ مالي يمكن للمواطن الحصول عليه لتلبية احتياجاته، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال الآتي:

أولًا قم بالدخول إلى منصة مظلتي، أو الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل العراقية.

ثم بعد ذلك يتم التوجه إلى المنصة واختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم يتم تحديد أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

وكذلك أيضًا يجب الضغط على زر تحميل الكشوفات.

ثم انتظر قليلًا وسوف تظهر أمامك الكشوفات، بالإضافة إلى أنه يمكنك تحميلها على الهاتف.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

خصصت وزارة التضامن العراقية الفئات التي يمكنها الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تتمثل في الآتي:

حيث تشمل السيدات الارامل.

بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأيضًا السيدات المطلقات، والنساء المحكوم على أزواجهن بالسجن.

الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية العراقية عن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتتمثل في الآتي: