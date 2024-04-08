فلوسك حاضرة انزل بعد العيد|…شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024 بالرقم القومي

شروط التقديم على شقق الإسكان، وزارة الإسكان حريصة كل الحرص على توفير الراحة لجميع المواطنين من الداخل المحدود والغير قادرين على توفير سكن لأنفسهم وخصوصًا بسبب الأسعار المرتفعة، ولذلك اتاحة فرصة تأجير الوحدات السكنية المطروحة من خلال المشروع وتم طرح أكثر من 1000 وحدة سكنية في ثلاث مناطق مختلفة وقامت وزارة الإسكان بتوضيح كافة التفاصيل والشروط حتى يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من هذه الفكرة المطروحة من قبل الوزارة.

شروط التقديم على شقق الإسكان

‏على جميع الراغبين في الاستفادة من نظام الإيجار الخاص بمشروع الإسكان والمطروح خلال الوحدات السكنية الجديدة لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط:

‏من أهم الشروط هو أن يكون الشخص يمتلك وظيفة أو عمل ولا يقل دخله عن 2500 جنيه ولا يزيد الدخل في حالة الشخص الأعزب عن 6000 جنيه بينما في حالة رب المنزل والذي يمتلك أسرة عن 8000 جنيه.

‏قامت الوزارة بإعطاء أولوية للتقديم في هذه الفرصة فالأولوية الأولى للمتزوجين ولديهم أبناء وبعد ذلك يأتي دور المتزوجين والذين لا يمتلكون أبناء وفي النهاية يأتي دور العزاب.

‏يجب أن يحصل المستفيد على الشقة لكي يسكن فيها ولا يستخدمها لأي غرض آخر.

‏غير مسموح بالاستفادة من هذا المشروع لجميع الأشخاص الحاصلين على وحدات سكنية في المشاريع السابقة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان للايجار 2024

‏جميع الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى هذا المشروع المقدم من وزارة الإسكان يتسائلون عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهي: