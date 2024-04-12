موعد نزول رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 والاستعلام عن راتب التقاعد عبر موقع وزارة العمل

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر كما حددت الحكومة الجزائرية، حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادة في الرواتب مثل ما حدد الجهات المختصة بالإضافة إلى أن موعد صرف الرواتب سيكون في أول أيام شهر مايو 2024 وجاءت الزيادة بقرار من رئيس الدولة من أجل مساعدة المتقاعدين في مواجهة الارتفاع في أسعار المنتجات بسبب زيادة التضخم عالميًا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر

خصصت الحكومة الجزائرية رواتب شهرية للمتقاعدين، حيث حددت الحكومة بعض الفئات المستحقة لرواتب المتقاعدين وهذه الفئات تتمثّل في التالي:

كبار السن من الأشخاص الذين قاموا بخدمة الدولة.

المواطنين الذين لديهم ظروف معيشية صعبة.

الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة تمنعهم من العمل.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوي الإعاقة.

رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أوضحت الحكومة الجزائرية أن هناك زيادة في معاش المتقاعدين في 2024 ويختلف المعاش من شخص لآخر وتكون نسبة الزيادة نحو 5% من قيمة المعاش للأشخاص الذين يحصلون على معاش قدره 20 ألف دينار، أما الزيادة تكون نحو 3% من المعاش للأشخاص الذين يحصلون على معاش قدره 50 ألف دينار حتى 80 الف دينار.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

حددت الحكومة الجزائرية خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وتكون هذه الخطوات كما يلي: