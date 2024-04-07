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سكن دار مصر|… موعد طرح شقق الاسكان بمقدم 115 الف جنيه بتقسيط على 7 سنين بس

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 9 دقائق
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شقق الاسكان بمقدم 115 الف
شقق الاسكان بمقدم 115 الف

شقق الاسكان بمقدم 115 الف، شقق الاسكان هي واحدة من أشكال النجدة بالنسبة لعدد كبير من الشباب حيث أنها توفر لهم مسكن من خلال الكثير من البرامج التي يتم طرحها في المشاريع السكنية المختلفة وتم طرح مجموعة من الوحدات السكنية في ‫ثماني محافظات مختلفة في مصر وذلك من خلال مشروع داره والذي تم إطلاقه تحت إشراف صندوق التنمية الحضرية وذلك لمساعدة العديد من الشباب من الطبقات المحدودة وأصحاب الدخل البسيط حتى يتمكنوا من الحصول على سكن وحياة كريمة كغيرهم من المواطنين الآخرين.

شقق الاسكان بمقدم 115 الف
شقق الاسكان بمقدم 115 الف

شقق الاسكان بمقدم 115 الف

‏قام المهندس خالد صديق المسؤول عن صندوق التنمية الحضرية بتوضيح كافة التفاصيل للحصول على الوحدات السكنية من مشروع داره وأكد على أن الشروط والتفاصيل بسيطة جدًا ولكن يمكن لأي شخص استطاع أن يحصل على وحدة سكنية من أي مشروع آخر تم إطلاقه أن يتقدم للحصول على وحدة سكنية في أي محافظة من المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية الخاصة بمشروع داره حيث أن صندوق التنمية الحضرية قام بتوفير الوحدات السكنية التي تتناسب مع ظروف الجميع سواء كانت وحدات بسيطة أو وحدات واسعة جدا أو متوسطة في الاتساع وقد تصل وحدات المشروع في المساحة إلى 182 متر مربع بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثلاث غرف وذلك مضاف إليه ثلاث حمامات أخرى بالإضافة إلى تشطيب على درجة عالية من الأناقة.

شقق الاسكان بمقدم 115 الف
شقق الاسكان بمقدم 115 الف

‏اسعار شقق مشروع داره

‏تتوفر الشقق بأسعار مختلفة على حسب مساحة الشقة فتكون الأسعار من اربعه مليون و760 ألف جنيه و640 ألف جنيه وكما ذكرنا ذلك علي حسب المساحة ويتم دفع المقدم الخاص بالوحدة السكنية بقيمة لا تقل عن 15% من المبلغ الكلي الخاصة بالوحدة ويمكن أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على فترة زمنية خمس سنوات.

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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 9 دقائق
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