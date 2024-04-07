سكن دار مصر|… موعد طرح شقق الاسكان بمقدم 115 الف جنيه بتقسيط على 7 سنين بس
شقق الاسكان بمقدم 115 الف، شقق الاسكان هي واحدة من أشكال النجدة بالنسبة لعدد كبير من الشباب حيث أنها توفر لهم مسكن من خلال الكثير من البرامج التي يتم طرحها في المشاريع السكنية المختلفة وتم طرح مجموعة من الوحدات السكنية في ثماني محافظات مختلفة في مصر وذلك من خلال مشروع داره والذي تم إطلاقه تحت إشراف صندوق التنمية الحضرية وذلك لمساعدة العديد من الشباب من الطبقات المحدودة وأصحاب الدخل البسيط حتى يتمكنوا من الحصول على سكن وحياة كريمة كغيرهم من المواطنين الآخرين.
شقق الاسكان بمقدم 115 الف
قام المهندس خالد صديق المسؤول عن صندوق التنمية الحضرية بتوضيح كافة التفاصيل للحصول على الوحدات السكنية من مشروع داره وأكد على أن الشروط والتفاصيل بسيطة جدًا ولكن يمكن لأي شخص استطاع أن يحصل على وحدة سكنية من أي مشروع آخر تم إطلاقه أن يتقدم للحصول على وحدة سكنية في أي محافظة من المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية الخاصة بمشروع داره حيث أن صندوق التنمية الحضرية قام بتوفير الوحدات السكنية التي تتناسب مع ظروف الجميع سواء كانت وحدات بسيطة أو وحدات واسعة جدا أو متوسطة في الاتساع وقد تصل وحدات المشروع في المساحة إلى 182 متر مربع بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثلاث غرف وذلك مضاف إليه ثلاث حمامات أخرى بالإضافة إلى تشطيب على درجة عالية من الأناقة.
اسعار شقق مشروع داره
تتوفر الشقق بأسعار مختلفة على حسب مساحة الشقة فتكون الأسعار من اربعه مليون و760 ألف جنيه و640 ألف جنيه وكما ذكرنا ذلك علي حسب المساحة ويتم دفع المقدم الخاص بالوحدة السكنية بقيمة لا تقل عن 15% من المبلغ الكلي الخاصة بالوحدة ويمكن أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على فترة زمنية خمس سنوات.