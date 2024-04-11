“برابط مبـــــاشر سجل هُنـــا social.gov.tn/ar“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس وأهم الشروط المطلوبة

منحة 300 دينار تونس، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية برعاية الحكومة منحة تونسية قدرها ثلاثمائة دينار للمحتاجين ومن ليس لديهم دخل كافي يمكنهم من توفير حاجاتهم الاساسية لعيش حياة كريمة، وتقوم الحكومة بمبادرة الدعم هذه لمساعدة هؤلاء على تحمل أعباء المعيشة وسط الظروف الاقتصادية القاسية التي تعاني منها تونس والعديد من الدول العربية الأخرى نتيجة الأوضاع العالمية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الحصول على المنحة والشروط المطلوبة.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يمكن للراغبين في الحصول على منحة الثلاثمائة دينار التقديم اليها الكترونيا من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أتاحت الوزارة رابط للتسجيل للتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، حيث يستطيع المتقدم خلال دقائق قليلة وباتباع بضع خطوات بسيطة التقديم على المنحة، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية للجمهورية التونسية عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

قم بتعبئة نموذج الطلب وكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

بعد استيفاء كل المعلومات اللازمة اضغط على “ارسال الطلب”.

سيتم بحث الطلب ومراجعة الملف والرد عليه في أقرب وقت ممكن.

شروط الاستفادة من منحة 300 دينار تونس

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لتحديد من يحق لهم الاستفادة من منحة 300 دينار تونس، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الشروط المطلوبة :