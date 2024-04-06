“ثبت الآن” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.. دلعي طفلك بأغاني وأناشيد طول اليوم

من أقدم القنوات وأكثرها عراقة على القمر الصناعي هي قناة طيور الجنة التي تتميز بالمحتوى المقدم إلى الأطفال، والذي يهدف إلى إنشاء أطفال حاملين لقيم ومبادئ تساعدهم على العيش بحياة أفضل بين المجتمع، حيث يتم تقديم محتوى القناة من خلال عرض بعض البرامج والأغاني المسلية التي يعشقها جميع الأطفال بمختلف أعمارهم، ولذلك يبحث دائما أولياء الأمور عن خطوات تحميل القنا وتشغيلها لأبنائهم، وسيتم ذلك من خلال معرفة تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي

عمت إدارة قناة طيور الجنة على توفيرها على أكثر من قمر صناعي، وذلك حتى يتمكن الجميع من حول الوطن العربي من تحميل القناة بكل يسر، ولهذا يأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

تردد القناة: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

حتى يتم استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، يجب أن يتم معرفة التردد الخاص به، والذي يعد عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الاستقطاب: أفقي.

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة على التلفاز بالتردد الجديد

لكي يتم تحميل قناة طيور الجنة على التلفاز ومتابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تعرضها القناة إلى أطفالك، يجب معرفة الخطوات التي تساعدك في عملية التثبيت وهي عبارة عن الآتي: