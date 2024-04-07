زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وزيادة تصل إلى 1500 دينار.. رابط وخطوات الاستعلام

تعرف على كل تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر2024 حيث ظهرت استفسارات كثيرة حول إعلان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر عن تعديلات جديدة تخص زيادة معاشات المتقاعدين للعام 2024، حيث من المقرر أن تطبق هذه الزيادة ابتداء من شهر مايو 2024، وهذا الخبر صحيح.

وقد جاء التأكيد من المدير نفسه خلال حديثه في برنامج بالإذاعة الوطنية الثانية، موضح أن هذه الزيادة ستشمل جميع معاشات المتقاعدين، وأوضح أيضا أن القوانين تسمح بزيادة معاشات هذه الفئة سنويا اعتبار من شهر مايو، مؤكد على حرص الدولة على رفع مستوى الحياة لمواطنيها، سنقدم في هذا المقال طريقة الاستفسار عن معاشات المتقاعدين في الجزائر.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر2024

بموجب تعليمات من رئيس الجمهورية، وجهت الحكومة الجزائرية بزيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 15 ألف دينار جزائري لمن كان معاشهم يقل عن 10 آلاف دينار جزائري، وترفع معاشات من كانت تبلغ 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، اعتبار من شهر مايو 2024.

تفاصيل موعد ونسب زيادة معاشات التقاعد في الجزائر لعام 2024

أعلن مدير الصندوق الوطني للتقاعد بالجزائر أن الزيادة ستبدأ اعتبارًا من الأول من مايو 2024، وشدد على التزام الدولة بدعم المتقاعدين وتقديم زيادات دورية لتحسين ظروفهم المعيشية، تنفيذا لقرارات الرئاسة، وتم تحديد نسبة الزيادة بـ 5% للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن أو تساوي 20 ألف دينار، وبنسبة 4% للذين تزيد رواتبهم عن هذا المبلغ.

طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر لعام 2024

بعد معرفتك زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر2024 إليك الخطوات للاستفسار عن قيمة الزيادة في معاشاتهم، حيص يمكن للمتقاعدين الجزائريين زيارة موقع المؤسسة الوطنية للتأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات التالية: