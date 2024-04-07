لو مقدمتش المعاش هيتوقف|…خطوات استخراج إقرار الحالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات في القانون الجديد لعدم انقطاع المعاش الشهري

إقرار الحالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يتساءل العديد من المواطنين عن القرار الخاص بأصحاب المعاشات التي قد قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بإصداره، حيث أن هذا القرار هو إقرار الحالات الاجتماعية الخاصة بأصحاب المعاشات، ومن خلال هذا الإقرار فإنه يتم تأكيد استحقاق المواطنين للمعاشات سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الإقرار.

إقرار الحالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات

قامت الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بإصدار إقرار الحالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث أن جميع المواطنين أصحاب المعاشات يجب عليهم أن يقوموا بإثبات استحقاقهم لهذا المعاش من خلال هذا الإقرار، وهذا لكي لا ينقطع المعاش عنهم ويتم تجديده من خلال الإقرار السنوي، فلهذا يتساءل الجميع عن طريقة عمل هذا الإقرار وأيضًا عن الأوراق الرسمية المطلوبة، فتكون الأوراق كالآتي:

صورة خاصة من البطاقة الشخصية وبطاقة الرقم القومي.

صورة خاصة بشهادة الوفاة للمواطن الذي يكون مُؤمنًا عليه.

إثبات الحالة الاجتماعية لمستحقي المعاش من الأولاد والبنات.

الفئات المستحقة للمعاش

هناك بعض الفئات هم الذين يجب عليهم أن يقوموا بالإقرار السنوي الذي قد تم الإعلان عنه من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث أن هذه الفئات هي الفئات التي تكون مستحقة للحصول على المعاش، فمن ضمن تلك الفئات: