إيه هو الإقرار السنوي لاستمرار المعاش؟ وإزاي استخرج إقرار الحالة الاجتماعية للمعاشات الجديدة؟ التأمينات الاجتماعية توضح الطريقة والخطوات

الإقرار السنوي لاستمرار المعاش، هناك العديد من الأخبار المنتشرة بين الكثير من المواطنين فيما يخص المعاشات، حيث أن هناك بعض القرارات التي قد تم الإعلان عنها فيما يخص استحقاق المعاشات، فيجب على جميع أصحاب المعاشات أن يقوموا بعمل بعض الخطوات لإثبات أحقيتهم في المعاش في الإقرار السنوي الجديد، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الإقرار، كما سنتعرف على ما هي الفئات التي يجب عليها تقديم هذا الإقرار.

الإقرار السنوي لاستمرار المعاش

هناك بعض الفئات الخاصة من بين باقي فئات المجتمع الذين يجب عليهم أن يقوموا بعمل الإقرار السنوي الخاص بالمعاش، حيث أن الإقرار السنوي لاستمرار المعاش أمر هام لكي يستطيع جميع مواطني هذه الفئات أن يأخذوا حقوقهم كاملة، فمن ضمن هذه الفئات هم:

المرأة الأرملة: حيث يجب على المرأة الأرملة أن تقوم بالإقرار السنوي لضمان حقها في أخذ معاش زوجها المتوفي.

الأبنة: حيث يجب على الأبنة أن تقوم بالإقرار السنوي لضمان حقها في أخذ معاش أبيها المتوفي.

الابن: حيث يجب على الابن أن يقوم بالإقرار السنوي لضمان حقه في أخذ معاش أباه المتوفي ولكن هذا حتى يصل لعمر 26 عامًا فقط.

الأوراق الخاصة بتقديم الإقرار السنوي

هناك بعض الأوراق التي يجب على المواطنين الذين لديهم الأحقية في تقديم الإقرار السنوي أن يقوموا بتوفيرها، حيث أن هيئة التأمينات الاجتماعية كان لها دور كبير في تحديد وتسهيل تلك الإجراءات والأوراق على المواطنين، فتكون هذه الأوراق كالآتي: