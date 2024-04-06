“حقيقة أم شائعة“ زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024.. موعد التطبيق وخطوات الاستعلام 

رواتب المتقاعدين في الجزائر، تولي الحكومة الجزائرية اهتماما خاصا بالمتقاعدين الذين اجتهدوا لسنوات طويلة أثناء العمل في مؤسسات الدولة وساعدوا على رفعتها ونهضتها، لذا أصدر مجلس الوزراء قرارا بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة تصل حتى خمسة بالمائة، ونظرا لزيادة التساؤلات حول قيمة الزيادة وموعد صرف الرواتب الشاملة لهذه الزيادة، سنوضح لكم في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة برواتب المتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

من المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة رواتب المتقاعدين بداية من شهر مايو المقبل، أما موعد الصرف فسيكون كالمعتاد في اليوم الخامس من الشهر الميلادي، وعليه فإن راتب التقاعد مشتملا الزيادة ستم ايداعه يوم الأحد 5 مايو 2024، والزيادة ستصل قيمتها الى 15 ألف دينار وتقل نسبة الزيادة كلما كان الراتب مرتفع وتزيد مع قلة الراتب، فمن يحصل على راتب تقاعد 20 ألف دينار أو أقل سيتم منحه زيادة بنسبة 5% وهي أعلى نسبة زيادة مقررة، أما إذا تراوح الراتب بين 20 ألف و 50 ألف دينار فستكون نسبة الزيادة 4%، وما بين 50 ألف و 80 ألف دينار فنسبة الزيادة ستقدر ب 3%، ومن يزيد راتب تقاعده عن 80 ألف دينار جزائري فسيحصل على زيادة بنسبة 2%.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

بإمكان أي شخص يحصل على راتب تقاعد بالجزائر الاستعلام عن تفاصيل الراتب الكترونيا لمعرفة قيمة الراتب ونسبة الزيادة وموعد الصرف، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر :